Noida News: 48 घंटे बाद भी अंधेरे में डूब क्षेत्र

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। डूब क्षेत्र में बिजली कटे हुए 48 घंटे से ज्यादा बीते चुके हैं। पूरे इलाके की दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ चुकी है। सोमवार को भी लोग काम पर नहीं गए। निवासियों को काम पर जाने की नहीं बल्कि बिजली कैसे आए इसकी चिंता है। दिन तो किसी तरह कट रहा है लेकिन शाम होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। कब तक ऐसे रहना होगा इसका कोई रास्ता निवासियों को नहीं मिल सका है।अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई विद्युत निगम ने शनिवार को शुरू की थी। इसमें चोटपुर, बहलोलपुर, पर्थला गांव समेत आसपास के अन्य क्षेत्रो की बिजली भी निगम ने काट दी थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिंडिकेट की ओर से तैयार किया गया था, उससे संबंधित बिजली के तार, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण भी जब्त करके निगम की टीम ले गई है। क्षेत्र के रहने वाले राहुल सिंह ने बताया उनकी पगार 17 हजार रुपये है। छह साल पहले यहां पर आए थे। अब परिवार में पांच सदस्य भी हैं। दो दिन हो गए हैं काम पर गए हुए। लगातार बिजलीघर और अधिकारियों के चक्कर काटते हुए समय कट रहा है। बहलाेलपुर की रहने वाली ललिता का भी यही सवाल है कि बिजली कब आएगी। घर में खाना बनना भी दुश्वार हो गया है। बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया है।नहीं पूरी हो सकी नींदडूब क्षेत्र होने की वजह से घरों के नजदीक ही हिंडन नदी है। ऐसे में कीड़े और मच्छरों की मात्रा अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहां पर ज्यादा रहती है। जब से बिजली कटी है तब से क्षेत्र के अधिकांश लोग ठीक से सो नहीं पा रहे। शिव मंदिर के पास रहने वाले रोहन ने बताया कि शनिवार से घर में बिजली नहीं है। जिस वजह से नींद नहीं पूरी हो सकी है। घर में पंखा भी नहीं चल पा रहा है। इन्वर्टर भी अब ठप हो चुका है।बगैर बिजली केे रात काटना मुश्किल हो गया है। कब बिजली वापिस आएगी इसका कुछ पता नहीं। निगम के दफ्तर के चक्कर काटते हुए परेशान हो गए हैं।-ओम प्रकाश, जितेंद्र कॉलोनीमीटर होने के बाद भी कनेक्शन काट दिया गया है। दोबारा लाइन जोड़ी भी नहीं गई है। दोबारा बिजली देने निवासियोंं को बिजली मिलनी चाहिए।-बेबी देवी, बहलोलपुर