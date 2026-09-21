Noida News: नेट मीटरिंग एवं सोलर प्लांट स्थापना में तेजी लाने के निर्देश
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 09:14 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 09:14 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से निरस्त न किया जाए तथा बैंकों में लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करते हुए ऋण वितरण की कार्रवाई की जाए। वे सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने एनपीसीएल और यूपीपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों के सोलर प्लांट की स्थापना के बाद नेट मीटरिंग का कार्य निर्धारित समय सीमा में शीघ्रता से पूरा कराया जाए।
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