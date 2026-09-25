इंडिया एक्सपो मार्ट: 75 जिलों का हुनर और स्वाद देखने उमड़ी भीड़, कारीगरों से उत्पाद की खासियत पूछ रहे दर्शक

उत्तर प्रदेश ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अब सेक्टरवार रोडमैप सामने रखा है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टनर देशों के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल बैठक में अलग-अलग देशों की कंपनियों को उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप निवेश के प्रस्ताव दिए। रूस को डिफेंस और फार्मा, वियतनाम को एविएशन, बेलारूस को हेवी मशीनरी और ट्रैक्टर तथा वुड टेक्नोलॉजी में निवेश के अवसर बताए। मुख्यमंत्री योगी ने सिंगापुर, वियतनाम, रूस, बेलारूस, जापान और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में निवेश और कारोबार की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बड़ा बाजार, युवा मानव संसाधन, कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां और औद्योगिक आधार उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं।



रूसी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में डिफेंस, फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने कानपुर में रूसी डिफेंस कंपनियों को इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्रदेश में एके-203 राइफल के निर्माण का उदाहरण देते हुए रक्षा क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी गई। नोएडा एयरपोर्ट के पास विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में रूसी कंपनियों को निवेश और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया। बुंदेलखंड के फार्मा पार्क और ललितपुर के बल्क ड्रग पार्क में भी निवेश की संभावनाएं बताई गईं।



वियतनाम के लिए एविएशन सेक्टर पर फोकस

वियतनाम की कंपनियों को यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने नोएडा क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावनाओं के साथ वियतनाम के प्रमुख शहरों से सीधी हवाई सेवा शुरू होने पर व्यापार और पर्यटन को मिलने वाले संभावित लाभों की बात कही।



बेलारूस को ट्रैक्टर और हेवी मशीनरी का न्योता

बेलारूस की कंपनियों के लिए हेवी मशीनरी और कृषि उपकरण को निवेश का प्रमुख क्षेत्र बताया गया। मुख्यमंत्री ने बेलारूस की ट्रैक्टर कंपनियों को उत्तर प्रदेश में असेंबलिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही सहारनपुर और बिजनौर के लकड़ी आधारित उत्पादों को बेलारूस की आधुनिक वुड टेक्नोलॉजी से जोड़ने की संभावनाएं भी रखी गईं। इससे ओडीओपी उत्पादों की प्रोसेसिंग और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में सहयोग की संभावना जताई गई।



निवेश के साथ युवाओं की स्किलिंग पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की करीब 56 प्रतिशत आबादी युवा है। ऐसे में विदेशी कंपनियों के निवेश के साथ तकनीकी प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ा जा सकता है। बेलारूस की कंपनियों को हेवी टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने और युवाओं को आधुनिक तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षित करने में सहयोग का प्रस्ताव दिया गया।



कृषि और फर्टिलाइजर सप्लाई चेन में भी सहयोग

रूस के साथ कृषि और फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को भी संभावित सहयोग के क्षेत्र के रूप में रखा गया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को देश का फूड बास्केट बताते हुए कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की संभावनाएं बताईं। राउंड टेबल बैठक में डिफेंस, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, एविएशन, कृषि, हेवी मशीनरी, ट्रैक्टर और वुड टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों को अलग-अलग देशों के साथ संभावित सहयोग से जोड़ने की कोशिश हुई। ट्रेड शो के जरिए यूपी की कोशिश अब केवल विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी विशेषज्ञता को प्रदेश की औद्योगिक जरूरतों से जोड़कर कारोबारी साझेदारी विकसित करने की है।