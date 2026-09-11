Noida News: सीमाओं पर बढ़ा वाहनों का दबाव, लग रहा जाम

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। ब्रिक्स सम्मेलन के कारण सीमावर्ती इलाकों में वाहनों का दबाव बढ़ गया है। दिल्ली में वाहनों का प्रवेश वर्जित होने की वजह से शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या आम दिनों के मुकाबले बढ़ी है। वाहनों को रोक-रोककर छोड़ा जा रहा है, ताकि यातायात सुचारू बना रहे। मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रविवार तक प्रतिबंध लगाया गया है।डीएमई से होकर अक्षरधाम, सराय काले खां मार्ग होते हुए आगे जाने वाले वाहनों को भी बदले मार्ग से गुजारा जा रहा है। गाजीपुर टोल से ही मालवाहक वाहनों को नोएडा के रास्ते पर डायवर्ट किया जा रहा है। ये वाहन नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे से होकर ईस्टर्न पेरिफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे होकर आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। चिल्ला मार्ग पर भी वाहनों का दबाव बढ़ा है। शुक्रवार को शहर की आंतरिक सड़कों पर भी जाम के हालात बने रहे। विश्वकर्मा मार्ग पर भी धीमी गति से वाहन गुजरे। सेक्टर-18 मार्ग पर भी यातायात का दबाव अधिक रहा। नोएडा एलिवेटेड से फेज-3 की ओर जाने वाले रास्ते पर भी जाम लगा रहा। एलिवेटेड की रैंप पर वाहनों की लंबी कतार लगी। सिटी सेंटर से सेक्टर-72 तक आवागन प्रभावित रहा।