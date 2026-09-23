Noida News: मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:02 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:02 PM IST
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नोएडा। ग्रेनो स्थित शारदा मेडिकल कॉलेज में बुधवार को मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन सीएमओ डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने किया। इस टीकाकरण में रुटीन टीकाकरण निशुल्क लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों के मनोरंजक खेल की सुविधा भी होगी। शासन स्तर से जिले में एक निजी चिकित्सकीय संस्थान में मॉडल टीकाकरण केंद्र शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए शारदा मेडिकल कॉलेज का चयन किया। यहां सोमवार, बुधवार और शनिवार को निशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। मॉडल टीकाकरण केंद्र में बच्चों के लिए प्ले एरिया अलग से होगा। स्तनपान कराने के लिए मांओं के लिए अलग कमरा होगा। इस मौके पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. आरके सिरोहा, डॉ. आरपी गुप्ता, डीपीएम मंजीत कुमार, डॉ संजीव थापर, डॉ राजीव कुमार थापर, डॉ. परिणीता, डॉ. आशीष आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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