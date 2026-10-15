Noida News: एमएलसी चुनाव में 10 पहचान पत्रों से कर सकेंगे मतदान

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आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या निजी औद्योगिक घरानों की की तरफ से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्था, जिनमें संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो के द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड