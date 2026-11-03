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Noida News: शारदेय सांस्कृतिक समिति को सम्मान

Tue, 03 Nov 2026 07:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:25 PM IST
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Honor for the Sharadeya Sanskritik Samiti
नई दिल्ली में आयोजित बंगाल एसोसिएशन के विजय सम्मेलन में ग्रेटर नोएडा कालीबाड़ी शारदिया सांस्कृति
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। कालीबाड़ी का संचालन करने वाली ग्रेटर नोएडा शारदेय सांस्कृतिक समिति को बंगाल एसोसिएशन ने दोहरी खुशी दी है। नई दिल्ली के मुक्तधारा ऑडिटोरियम में आयोजित विजय सम्मेलन में समिति को सामाजिक सेवा, जनकल्याण और मानवीय कार्यों के लिए दिल्ली-एनसीआर की शीर्ष पांच बंगाली पूजा समितियों में शामिल कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शारदोत्सव-2026 के दुर्गा पूजा निमंत्रण पत्र को भी विशेष पहचान मिली। छह साै से अधिक आजीवन सदस्यों वाली यह संस्था सालभर धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां संचालित करती है। इसके तहत रक्तदान शिविर, निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, एंबुलेंस सहायता आदि की जाती है।
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