Noida News: महाविद्यालय में हुआ हिंदी दिवस सप्ताह शुरू

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नोएडा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग की ओर से हिंदी दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में निबंध व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका विषय डिजिटल युग में हिंदी अवसर व चुनौतियां और पोस्टर प्रतियोगिता का विषय हिंदी दिवस की उपयोगिता रहा। प्रतियोगिताओं में अंबे पांडे, खुशी गौर, मुस्कान उपाध्याय, नीलम शर्मा, काजल प्रजापति, खुशबू पाल, नेहा, शुभांकर, प्रीति कुमारी, खुशी, श्वेता, करिश्मा कुमारी, प्राची खंडेलवाल, दीपा और ऐश्वर्या ने हिस्सा लिया। ब्यूरो