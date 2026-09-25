Noida News: बिलासपुर में जैन समाज ने मनाया अनंत चतुर्दशी पर्व

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बिलासपुर (संवाद)। जैन समाज की ओर से शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रीजी का ध्वजारोहण, जल यात्रा और शांतिधारा समेत विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। कार्यक्रम में समाज के महिला, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया। जल यात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार के रास्ते जैन धर्मशाला तक निकाली गई। इस मौके पर पवन जैन, शिखर चंद जैन, श्याम जैन, विजय जैन, विनीत जैन, राजेश जैन, यश जैन, चंचल जैन और प्रवीण जैन समेत समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।