Noida News: 760 ग्राम गांजे के साथ युवक गिरफ्तार

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नोएडा। फेज-1 थाना क्षेत्र में पुलिस ने सेक्टर-10 पार्क के पास से 760 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान महोबा निवासी राज (19) के रूप में हुई है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि बृहस्पतिवार रात पुलिस टीम झुंडपुरा चौकी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सेक्टर-10 पार्क के पास एक युवक हाथ में सफेद पॉलीथिन लेकर खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास मौजूद पॉलीथिन से 760 ग्राम गांजा बरामद हुआ।