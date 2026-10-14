Noida News: बुजुर्ग की कार में मारी टक्कर, पसलियां टूटीं

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नोएडा। सेक्टर-135 में तेज रफ्तार कार की टक्कर से डायलिसिस कराने अस्पताल जा रहे बुजुर्ग घायल हो गए। हादसे में उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बुजुर्ग के कंधे और पसलियों में फ्रैक्चर समेत कई चोटें आईं। पुलिस को दी शिकायत में सुवेक माथुर ने बताया कि उनके भाई शशांक माथुर 5 अगस्त की सुबह करीब छह बजे कार से नियमित डायलिसिस कराने जेपी मैक्स अस्पताल जा रहे थे। पंचशील अंडरपास से आगे दिल्ली की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर पहुंचने के दौरान पीछे से तेज गति में आ रही काली हुंडई अल्काजार ने उनकी कार में टक्कर मार दी। शिकायतकर्ता के अनुसार, शशांक को करीब दो सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ा। एडीसीपी अभय मिश्र ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है।