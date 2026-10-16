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Noida News: विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया

Fri, 16 Oct 2026 08:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:32 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)।
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सेक्टर-22डी स्थित हाईराइज सोसाइटी में वीजा की वैधता को लेकर शुक्रवार सुबह एक विदेशी नागरिक को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का मामला सामने आया है। सूत्रों से पता चला कि विदेशी नागरिक सोसाइटी के एक ऐसे फ्लैट में रह रहा था, जिसका अभी तक कब्जा नहीं दिया गया था। फ्लैट का ताला तोड़कर वह अंदर रहने लगा था। शुक्रवार सुबह ठेकेदार फ्लैट देखने पहुंचा तो उसे बाहर ताला लगा नहीं मिला। फ्लैट अंदर से बंद होने पर उसे शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट के अंदर मौजूद विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया। दनकौर थाने की फॉर्मूला-1 चौकी के प्रभारी ने बताया कि विदेशी नागरिक के पास वैध वीजा नहीं होने के संबंध में जांच की जा रही है। एलआईयू की टीम उससे पूछताछ कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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