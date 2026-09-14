फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   gsdf

Noida News: निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर चार लोगों से 52 लाख की साइबर ठगी

Mon, 14 Sep 2026 08:04 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 08:04 PM IST
विज्ञापन
gsdf
निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर चार लोगों से 52 लाख की साइबर ठगी
विज्ञापन

- अलग अलग तरीके से की गई ठगी, साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने चार लोगों से करीब 52.77 लाख रुपये ठग लिए। अलग-अलग मामलों में आरोपियों ने कभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रकम निवेश कराई तो कभी टैक्स, मार्जिन मनी और कन्वर्जन चार्ज के नाम पर अतिरिक्त रकम जमा कराई। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना सेक्टर-36 पुलिस ने चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है।
ग्रेटर नोएडा निवासी एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की है कि अक्टूबर 2024 में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संबंध में एक शख्स ने फोन किया था। उन्होंने 18 अक्टूबर से ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआती दौर में दो बार रकम वापस मिलने से उन्हें प्लेटफॉर्म पर भरोसा हो गया। इसके बाद आरोपियों ने मार्जिन मनी, टैक्स और डॉलर-रुपये कन्वर्जन चार्ज के नाम पर रकम जमा करानी शुरू कर दी। प्लेटफॉर्म का नाम भी बदलकर ट्रेड-इन कर दिया गया। पीड़ित ने अलग-अलग खातों में कई बार में 30 लाख रुपये से अधिक की रकम भेज दी।
विज्ञापन

वहीं नोएडा निवासी दूसरे शख्स से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करीब 10.40 लाख रुपये की ठगी की गई। वेबसाइट पर उन्हें मुनाफे के साथ रकम निकालने योग्य बैलेंस दिखाई देता था। रकम निकालने की कोशिश करने पर निकासी को बार-बार रोक दिया गया। केवल पांच हजार रुपये ही निकल सके। शिकायत के अनुसार निवेश के दौरान श्रिद्धि श्रेयस मुन्नोट और अनीता नाम की महिलाओं से संपर्क कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी तरह से तीसरे युवक से 5.50 लाख की साइबर ठगी की गई। आरोप है कि ठगों ने झूठे और भ्रामक प्रलोभन देकर उनके बैंक खाते से धीरे-धीरे 5.50 लाख रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर करा लिए। वहीं सेक्टर-22 निवासी एक शख्स और उनकी पत्नी के चार बैंक खातों से 6.83 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली गई। पीड़ित के अनुसार उन्हें आईजीएल के नाम से एसएमएस मिला था, जिसमें मोबाइल नंबर और व्हाट्सऐप संपर्क दिए गए थे। इन नंबरों पर संपर्क करने के बाद उनके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed