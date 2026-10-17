नूडल्स खाने के बाद पांच मौतें: कर्ज या प्रेम प्रसंग, इन बिंदुओं पर जांच शुरू; इस शख्स ने सबसे पहले देखे शव

पुलिस की शुरुआती जांच में खाद्य पदार्थ खाने के बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ने की आशंका सामने आई है। इसी आधार पर फूड पॉइजनिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस ने परिवार के सदस्यों द्वारा खाए गए नूडल्स और अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी जुटाई है। मौके से मिले सामान और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। डीसीपी श्रवण कुमार ने बताया कि परिवार के पांच लोगों की मौत हुई है। सभी ने रात में खाना खाया था। सुबह घटना की जानकारी होने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों ने जो चीजें खाई थीं, उनके अलावा अन्य पहलुओं के आधार पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है।