पटाखा जलाने पर खून संघर्ष: युवक की छाती में गोली मारने वाला नवीन गिरफ्तार, 30 लोगों पर दर्ज है एफआईआर

नौ नवंबर की रात का मामला

पुलिस को दी तहरीर में विकास ने बताया कि 9 नवंबर की रात उनका भतीजा लक्ष्य पटाखे जला रहा थे। तभी बाहर रास्ते में गांव के ही रहने वाले दिनेश जा रहे थे, उसने उनके भतीजे के साथ पटाखों को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी, तभी दिनेश का परिवार नवीन भी आकर गाली-गलौच करने लगा। उसने और उनके परिवार के लोगों ने जब गाली देने से मना किया तो पहले से घात लगाकर बैठे प्रिंस, अरुण, आशीष, आशीष, मनीष, वीरेन्द्र, शिवम, रिषभ, नरेन्द्र, धर्मेन्द्र, तुषार, गीता, बबली, पुष्पा और दिनेश ने एक राय होकर षडयंत्र के तहत अवैध पिस्टल के साथ उधम, प्रिंस, बलजीत सिंह, मुकेश, बलेश और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बुरी तरह से मारपीट शुरू कर दी। उसी दौरान नवीन ने अपने पास लिए अवैध पिस्टल से जान से मारने की नियत से उनके भाई उधम की छाती में गोली मार दी। इसके अलावा उधम को अस्पताल ले जाने के दौरान उनका रास्ता रोककर उनकी गाड़ी में तोड़-फोड़ कर दी।