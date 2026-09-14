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ग्रेटर नोएडा: प्रॉपर्टी विवाद में बिल्डर ने की खुदकुशी की कोशिश, सीएम योगी और डीएम ले लगाई न्याय की गुहार

Mon, 14 Sep 2026 05:51 PM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 14 Sep 2026 05:51 PM IST
सार

बिसरख के पाम ओलंपिया सोसायटी में अचानक से हड़कंप मच गया। जहां प्रॉपर्टी विवाद में बिल्डर ने जहर खा लिया। मृत पार्टनर की हिस्सेदारी को लेकर टकराव था। वीडियो में बिल्डर ने सीएम योगी, पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई थी। 

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Greater Noida Builder consumes poison amidst property dispute
बिल्डर ने खाया जहर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्रेनो वेस्ट स्थित पाम ओलंपिया सोसायटी में रहने वाले एक बिल्डर ने रविवार देर रात जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टरों के मुताबिक अब उनकी स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिसरख कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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पाम ओलंपिया सोसायटी निवासी नीरज चौहान का घटना से पहले एक वीडियो सामने आया। जिसमें उन्होंने खुद को और अपने परिवार को प्रताड़ना से बचाने के लिए मुख्यमंत्री, पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कुछ लोगों पर दबाव बनाकर परेशान करने का आरोप भी लगाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
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वहीं पुलिस के अनुसार सुबह सूचना मिली कि नीरज चौहान नामक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया है और उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पूछताछ में सामने आया कि नीरज चौहान, निशांत दुबे और आशीष श्रीवास्तव इन तीनों ने मिलकर सूरजपुर थाना क्षेत्र के इटा गांव में एक प्रोजेक्ट के लिए छह एकड़ जमीन खरीदी थी। 
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इसमें नीरज चौहान की 25 प्रतिशत, निशांत दुबे की 50 प्रतिशत और आशीष श्रीवास्तव की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। कुछ समय पहले आशीष श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी हिस्सेदारी को लेकर शेष दोनों पार्टनरों के बीच विवाद शुरू हो गया था। 


इसी जमीनी विवाद और मानसिक दबाव के चलते नीरज चौहान ने रात के समय जहरीला पदार्थ खा लिया। कोतवाली प्रभारी रंजीत कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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