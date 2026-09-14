Noida News: लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने के झगड़े का हल निकलेगा ग्रेनो प्राधिकरण

नंबर1 करोड़ खर्च कर बनाए जाएंगे प्लेटफॉर्म1200 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगेमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटियों में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने के लिए डॉग फीडिंग प्वाइंट बनाने का कार्य जल्द शुरू होगा। खाना खिलाने को लेकर आए दिन होने वाले विवादों के समाधान के लिए ग्रेनो प्राधिकरण सोसाइटियों के बाहर प्लेटफॉर्म बनाए जाने हैं। इस पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।ग्रेनो ईस्ट और ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटियों और सेक्टरों में करीब 1200 फीडिंग प्लेटफार्म बनाए जाने की योजना है। केवल इसी जगह पर लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी लावारिस कुत्तों को सड़कों के किनारे या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खुले में खाना नहीं खिलाया जा सकता।एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि इन फीडिंग प्वाइंट पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले करीब एक माह तक ग्रेनो प्राधिकरण ने सोसाइटियों के साथ बैठकें की थीं। जिसमें फीडिंग प्वाइंट के लिए प्लेटफार्म बनाने की जगह तय की गई। फीडिंग प्वाइंट बनाने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण के सामने इससे पहले दो समस्याएं खड़ी थीं। एक सोसाइटियों की तरफ से जगह को लेकर सहमति नहीं थी। पशु प्रेमी जिस जगह फीडिंग प्वाइंट चाहते थे। वहां सोसाइटी के अन्य लोग राजी नहीं होते थे। अधिकारियों का कहना है कि ग्रेनो वेस्ट के अलावा ग्रेनो ईस्ट में भी जहां भी जरूरत होगी। वहां फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे।