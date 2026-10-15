फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Giant Warriors won the match

Noida News: जायंट वॉरियर्स ने जीता मुकाबला

Thu, 15 Oct 2026 06:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:42 PM IST
विज्ञापन
Giant Warriors won the match
नोए़डा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में बुधवार रात को वीओसी वीक डे नाइट सीजन-6 का लीग मैच हुआ। मुकाबला जायंट वॉरियर्स ने 5 विकेट से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग बुल्स क्रिकेट क्लब ने 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जायंट वॉरियर्स ने 5 विकेट गवां कर 204 रन पर जीत दर्ज की। जायंट वॉरियर्स के सत्यजीत 82 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने, वहीं गोलू 2 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed