Noida News: जायंट वॉरियर्स ने जीता मुकाबला

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नोए़डा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में बुधवार रात को वीओसी वीक डे नाइट सीजन-6 का लीग मैच हुआ। मुकाबला जायंट वॉरियर्स ने 5 विकेट से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग बुल्स क्रिकेट क्लब ने 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जायंट वॉरियर्स ने 5 विकेट गवां कर 204 रन पर जीत दर्ज की। जायंट वॉरियर्स के सत्यजीत 82 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने, वहीं गोलू 2 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।