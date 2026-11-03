Noida News: जाइंट वॉरियर्स ने 83 रन से जीता मैच

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नोएडा (संवाद) । सेक्टर-113 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में सोमवार वीओसी वीकडे नाइट सीजन-6 का लीग मुकाबला खेला गया। मुकाबले में जाइंट वॉरियर्स ने 83 रन से जीता हासिल की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी जाइंट वॉरियर्स 283 रन पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीएचएस इलेवन 10 विकेट गंवा कर 200 रन ही बना सकी। मुकाबले में जाइंट वॉरियर्स के गोलू 202 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं नितिन 3 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर रहे।