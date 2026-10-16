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Noida News: स्कूल में घुसकर छात्र को क्लास से निकालकर पीटा

Fri, 16 Oct 2026 08:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:13 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)।
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कोतवाली क्षेत्र के भाईपुर गांव स्थित एक निजी स्कूल में छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि नितिन सिंघल का बेटा वैभव ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। 15 अक्टूबर को स्कूल बस में उसका सहपाठी अनंत से विवाद हो गया था। आरोप है कि अनंत के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली, तो उसके पिता कान्हा वर्मा और दादा रामावतार वर्मा जबरन स्कूल में घुस आए। उन्होंने वैभव को क्लास से बाहर निकालकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। मारपीट की पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।
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