Noida News: चोरी की बाइक के साथ बदमाश गिरफ्तार

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नोएडा। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने मोबाइल छिनैती के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अलीगढ़ निवासी 22 वर्षीय विशाल के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चोरी की बाइक से नोएडा-एनसीआर में मोबाइल छीनने की वारदात करता था। वह राहगीरों और ऑटो में किनारे बैठे मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे लोगों को निशाना बनाता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी डी पी शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।