Noida News: सर्वर हैक मामले में कई स्तर पर जांच, साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ले रही पुलिस

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- प्राथमिकी जांच में नैनीताल बैंक हैक मामले से अलग बताया जा रहा, 2.42 करोड़ की ठगी में कंपनी के अंदर से गलत कमांड जाने के पहलू की भी पड़तालमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-65 स्थित फिनटेक कंपनी के सर्वर को हैक कर 2.42 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकालने के मामले में पुलिस कई स्तर पर जांच कर रही है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले की तकनीकी पड़ताल के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली है। जांच में कंपनी के सिस्टम की आंतरिक व वाह्य दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। शुरुआती पड़ताल में कंपनी के सिस्टम से गलत कमांड जाने की जानकारी भी सामने आई है।कंपनी के निदेशक राजकुमार की शिकायत के अनुसार 13 सितंबर को दोपहर 12 बजे से रात आठ बजे के बीच सर्वर में सेंध लगाकर एपीआई पोर्टल के माध्यम से रकम निकाली गई। कुल 497 ट्रांजेक्शन किए गए और रकम 28 बैंकों के 58 खातों में पहुंची। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सर्वर तक पहुंच किस माध्यम से बनी। यह भी देखा जा रहा है कि कहीं कंपनी के किसी सिस्टम या कर्मचारी के लॉगिन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। जांच में कंपनी के सिस्टम से गलत कमांड जाने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस इस पहलू को भी गंभीरता से देख रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कमांड जानबूझकर भेजी गई थी या तकनीकी गड़बड़ी अथवा किसी अनधिकृत एक्सेस का परिणाम थी।पुलिस बाहरी साइबर हमले की आशंका को लेकर भी जांच कर रही है। कमजोर सुरक्षा, चोरी हुए लॉगिन, असुरक्षित एपीआई, किसी डिवाइस से अनधिकृत एक्सेस और अन्य तकनीकी माध्यमों की पड़ताल की जा रही है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से सर्वर और एपीआई की गतिविधियों का तकनीकी विश्लेषण कराया जा रहा है। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है।