Noida News: स्वच्छता बजट के गबन के आरोप में ग्राम प्रधान को नोटिस
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:18 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:18 PM IST
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दादरी। विकास खंड दादरी की जारचा ग्राम पंचायत की प्रधान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत जारी धनराशि के कथित दुरुपयोग के मामले में खंड विकास अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। खंड विकास अधिकारी फनीश कुमार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांवों को ओडीएफ प्लस के लिए चिह्नित किया गया था। इसी क्रम में जारचा ग्राम पंचायत के लिए 98,61,431 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यह राशि ग्राम पंचायत के सब्सिडी खाते में क्रेडिट की गई थी।
18 सितंबर को ग्राम पंचायत जारचा में आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आरआरसी का निर्माण अधूरा पाया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत की ओर से कराए गए अन्य कार्यों की जानकारी और संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए। मामले में ग्राम प्रधान सुमन देवी का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
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18 सितंबर को ग्राम पंचायत जारचा में आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आरआरसी का निर्माण अधूरा पाया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत की ओर से कराए गए अन्य कार्यों की जानकारी और संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए। मामले में ग्राम प्रधान सुमन देवी का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
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