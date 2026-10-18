Noida News: सोरखा से 12 वर्षीय बच्चा लापता, प्राथमिकी दर्ज

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नोएडा। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के सोरखा गांव से 12 वर्षीय बच्चा लापता हो गया। वह बुधवार को घर से साइकिल लेकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। सोरखा गांव में बीआर स्कूल के पास रहने वाले नफीस ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका 12 वर्षीय बेटा हर्ष बुधवार को सुबह करीब 10 बजे घर से निकला था। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने आसपास और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।