फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   gfds

Noida News: चाइल्ड पीजीआई में दो साल की बच्ची की मौत पर हंगामा

Fri, 16 Oct 2026 09:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 09:05 PM IST
विज्ञापन
gfds
- खोड़ा निवासी शख्स 12 अक्टूबर को अपनी बच्ची को चाइल्ड पीजीआई में भर्ती कराया था
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-30 स्थित चाइल्ड पीजीआई में शुक्रवार सुबह दो साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने आरोप लगाया कि हंगामे के दौरान परिजनों ने वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के साथ अभद्रता और मारपीट की। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने परिजनों को शांत कराया। अस्पताल प्रशासन ने मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

खोड़ा में कालू सीमेंट एजेंसी के पास रहने वाले शिवाजी गुप्ता की दो वर्षीय बेटी राधिका कई दिनों से खून की कमी से पीड़ित थी। परिजनों ने पहले दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में बच्ची की जांच कराई थी। वहां भर्ती नहीं किए जाने के बाद वे 12 अक्टूबर को उसे चाइल्ड पीजीआई लेकर पहुंचे। अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टरों ने बच्ची की खून की कमी से संबंधित जांच कराई।
विज्ञापन


परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हालत लगातार खराब हो रही थी, लेकिन डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने उन्हें स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी। बृहस्पतिवार शाम को बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा गया। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सूचना मिलने पर डायल-112 की पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने इस संबंध में सेक्टर-20 थाना पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की है। थाना प्रभारी के अनुसार, मामले में लिखित शिकायत मिलने के बाद जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed