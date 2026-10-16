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Noida News: सेक्टर-122 के पास बुजुर्ग महिला से सोने की चेन झपटी

Fri, 16 Oct 2026 08:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:59 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र में एफएनजी कट के पास बाइक सवार बदमाशों ने पैदल घर लौट रही बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। सेक्टर-120 स्थित प्रतीक लॉरेल निवासी सौरभ कुमार के मुताबिक शनिवार की रात करीब 11:30 बजे उनकी 65 वर्षीय मां कंचन राय एफएनजी कट, सेक्टर-122 के पास से पैदल घर लौट रही थीं। इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने सेक्टर-113 थाने में शिकायत दी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज बदमाशों की तलाश की जा रही है।
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