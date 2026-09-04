Noida News: मकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान चोरी

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नोएडा। सेक्टर-73 स्थित बजट होम-3 सोसाइटी में एक फ्लैट का ताला तोडक़र चोर नकदी और लाखों रुपये कीमत के जेवरात समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। घटना के समय परिवार बाजार गया हुआ था। घटना तीन सितंबर की शाम की है। सेक्टर-73 में रहने वाले अनिल कुमार ने पुलिस से शिकायत की है कि वह बृहस्पतिवार शाम को अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाजार गए थे। रात करीब 9:45 बजे वापस लौटे तो फ्लैट के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर घर से नकदी और ज्वेलरी समेत कई सामान गायब मिले। कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि इस मामले में की जांच की जा रही है। ब्यूरो