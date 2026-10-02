Noida News: जेनेसिस स्कूल व समरविले स्कूल ने जीते मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:27 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:27 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर ओमेगा-2 स्थित ग्रेटर वैली स्कूल में चल रही तीसरी चैंपियन चैलेंज इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में बृहस्पतिवार को खेले गए पहले मैच में जेनेसिस ग्लोबल स्कूल ने कोठारी अंडर-14 को 167 रन से हरा दिया। वहीं, दूसरे मैच में समरविले स्कूल ने रामाज्ञा स्कूल नोएडा को 63 रन से हराया।
पहले मैच में जेनेसिस स्कूल ने बल्लेबाजी करते हुए टी-20 मुकाबले में आठ विकेट पर 254 रन बनाए। अर्जुन ने 48 गेंद पर 14 चौके व आठ छक्कों की मदद से नाबाद 122 की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। किशन ने दो विकेट हासिल किए। जवाब मे कोठारी 87 रन ही सिमट गई। जेनेसिस स्कूल से सुभान गुट्टी ने चार विकेट हासिल किए।
दूसरे मैच में समरविले स्कूल ने दो विकेट पर 116 रन बनाए। रिषी राज श्रीवास्तव ने 34 रन बनाए। दिव्यांश ने दो विकेट हासिल किए। जवाब में रामाज्ञा स्कूल 53 रन पर ही सिमट गई। समरविले स्कूल की ओर से रिषभ सिंह ने तीन विकेट हासिल किए। वहीं, रिषी राज श्रीवास्तव ने दो विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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पहले मैच में जेनेसिस स्कूल ने बल्लेबाजी करते हुए टी-20 मुकाबले में आठ विकेट पर 254 रन बनाए। अर्जुन ने 48 गेंद पर 14 चौके व आठ छक्कों की मदद से नाबाद 122 की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। किशन ने दो विकेट हासिल किए। जवाब मे कोठारी 87 रन ही सिमट गई। जेनेसिस स्कूल से सुभान गुट्टी ने चार विकेट हासिल किए।
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दूसरे मैच में समरविले स्कूल ने दो विकेट पर 116 रन बनाए। रिषी राज श्रीवास्तव ने 34 रन बनाए। दिव्यांश ने दो विकेट हासिल किए। जवाब में रामाज्ञा स्कूल 53 रन पर ही सिमट गई। समरविले स्कूल की ओर से रिषभ सिंह ने तीन विकेट हासिल किए। वहीं, रिषी राज श्रीवास्तव ने दो विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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