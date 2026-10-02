Noida News: स्पेशल ओलंपिक्स में रजत जीतने वाली तान्या का सम्मान

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स-2025 में रजत पदक जीतकर गौतमबुद्ध नगर का नाम रोशन करने वाली स्पेशल खिलाड़ी तान्या प्रजापति का बृहस्पतिवार को सम्मान किया गया। तान्या ने दादरी विधायक तेजपाल नागर से उनके सेक्टर ईटा-1 स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने तान्या को पदक पहनाकर सम्मानित किया। ग्रेनो के सेक्टर म्यू-1 निवासी तान्या के पिता कृष्णा कुमार ने बताया कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स-2025 का आयोजन इटली के ट्यूरिन शहर में 11 से 15 मार्च तक किया गया था। जिसमें तान्या ने 25 मीटर और 50 मीटर स्नोशूइंग स्पर्धा में हिस्सा लिया। दोनों स्पर्धाओं में उन्होंने रजत जीते।