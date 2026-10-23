Noida News: नवजात शिशु के उपचार में लापरवाही पर दो डॉक्टर व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीदादरी। कोतवाली दादरी क्षेत्र के नगर स्थित निजी अस्पताल में नवजात शिशु के उपचार में लापरवाही की गई है। मामले में न्यायालय के आदेश पर दो डॉक्टर नामजद व अज्ञात के खिलाफ दादरी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है।प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुजाना गांव में शाहनवाज खान परिवार के साथ रहते हैं । उन्होंने न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि निम्स अस्पताल में 18 मार्च को उनकी पत्नी काजल सैफी ने नवजात शिशु को जन्म दिया था। शिशु के उपचार के लिए 18 मार्च से 22 मार्च की अवधि में गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही बरती गई। जिससे नवजात शिशु को स्थाई शारीरिक क्षति और न्यूरो मस्तिष्क विकार उत्पन्न हो गए। दोनों हाथों में काले नीले रंग के निशान और सूजन के साथ गैंग्रीन विकसित हो गई। गलत तरह से बिलिंग कर पीड़ित के साथ धोखाधड़ी कर आर्थिक शोषण किया गया।पीड़ित द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत की गई। उसके बाद घटना की शिकायत कोतवाली में पुलिस से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार व अन्य चिकित्सा कर्मी के खिलाफ दादरी कोतवाली प्राथमिकी कराई गई है।निम्स अस्पताल के चिकित्सक डॉ. नीरज कुमार का कहना है कि महिला की डिलीवरी हापुड़ में हुई थी। रात्रि के समय बच्चों को लेकर आए थे। बच्चे को दौरे आ रहे थे। उसको लेकर इलाज किया है, तीन दिन इलाज कराने के बाद वह सरकारी अस्पताल में उपचार करने के लिए छुट्टी करा कर ले गए। उसके बाद उन्होंने सीएमओ ऑफिस में भी शिकायत की थी।