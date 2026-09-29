Noida News: टेबल टेनिस में गर्व सिंघला ने जीता फाइनल

संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। मुरादाबाद में आयोजित चौथे यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में गौतमबुद्धनगर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिले के गर्व सिंघला ने दोहरा खिताब जीता। यूथ बॉयज अंडर-19 के फाइनल में उन्होंने गाजियाबाद के अर्नव पंवार को 11-8, 11-9, 12-10 से हराया। इसके बाद जूनियर बॉयज अंडर-17 के फाइनल में प्रयागराज के आर्यन कुमार को 4-11, 11-3, 11-6, 11-6 से मात दी।यूथ गर्ल्स अंडर-19 में समृद्धि शर्मा उपविजेता रहीं। आयुषी सिंघल ने महिला और यूथ गर्ल्स अंडर-19 के सेमीफाइनल तक जगह बनाई। हॉप्स बॉयज अंडर-11 में हरसाहज सिंह मोहल और कैडेट बॉयज अंडर-13 में आर्यवीर बोरा भी सेमीफाइनल तक पहुंचे। जूनियर बॉयज में मनीत भट्ट, सब-जूनियर गर्ल्स में श्रेया कुकरेती और हॉप्स गर्ल्स में आरुही ठाकुर व रिसिका मेहर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे।