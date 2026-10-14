Noida News: बच्चों के गरबा ने मोहा मन

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सूरजपुर के साइट-सी में ओवीएच कल्चर एसोसिएशन की ओर से नवरात्र महोत्सव के तहत धार्मिक आयोजन किया गया। इसमें तीन से पांच वर्ष के बच्चों ने नृत्य और गरबा की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। आठ महिलाओं के समूह ने गरबा संगीत की धुन पर डांडिया प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सनातन धर्म एक रूप नौ स्वरूप के तहत मां दुर्गा के नौ स्वरूपों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई।