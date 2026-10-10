Noida News: आरबीएमआई में फ्रेशर्स पार्टी आयोजित

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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क-3 स्थित रक्षपाल बहादुर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (आरबीएमआई) में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत में फ्रेशर्स पार्टी आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से प्रतिभा दिखाई। बीएससी की अंशिका को मिस फ्रेशर और बीसीए के यश को मिस्टर फ्रेशर चुना गया। बीसीए की अफरीन मिस ग्लैम और बीबीए के भविष्य मिस्टर ग्लैम बने। अनुष्का और लवी को बेस्ट परफॉर्मेंस का खिताब मिला। डायरेक्टर डॉ. श्याम अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और प्रतिभा निखारने में मदद करते हैं। कार्यक्रम में डीन डॉ. मनमोहन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो

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