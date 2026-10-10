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Noida News: भंगेल एलिवेटेड रोड पर वाहनों की निगरानी को कैमरे लगाने का दोबारा टेंडर

Sat, 10 Oct 2026 09:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 09:45 PM IST
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Fresh tender to install cameras for vehicle monitoring on the Bhangel elevated road.
सितंबर में प्राधिकरण की तरफ से जारी किए गए टेंडर में नहीं हो पाया एजेंसी का चयन
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। अगाहपुर से एनएसईजेड सेक्टर-82 तक बने 4.5 किलोमीटर के भंगेल एलिवेटेड रोड पर वाहनों की गति सीमा तय करने और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से निगरानी को कैमरे लगाए जाने हैं। इसके लिए सितंबर में नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एजेंसी चयन को किया गया टेंडर खाली गया है। अब दोबारा से प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर 15 अक्तूबर तक आवेदन मांगे हैं।


इस एलिवेटेड रोड पर प्राधिकरण 35 कैमरे लगवाने जा रहा है। कैमरे लगाने और उनका नेटवर्क इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) कंट्रोल रूम से स्थापित करने में 67 लाख 40 हजार रुपये की लागत अनुमानित है। नवंबर-2025 में यह एलिवेटेड रोड वाहनों के लिए खोला गया था। अभी इस पर गति सीमा निर्धारित नहीं है। सेक्टर-27 से 60 तक बने नोएडा एलिवेटेड रोड पर निगरानी के साथ गति सीमा पहले से तय है। नोएडा एलिवेटेड रोड पर बड़े वाहनों की 50 वहीं छोटे वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गमि सीमा है। यही भंगेल एलिवेटेड रोड पर भी तय की जा सकती है। प्राधिकरण के जीएम एके अरोड़ा ने बताया कि एजेंसी का चयन होने के बाद काम शुरू करवाया जाएगा।
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