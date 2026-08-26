Noida News: मुफ्त सफर अब भी दूर

विज्ञापन



नोएडा। प्रदेश सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क सफर की सौगात देने के फैसले के बाद भी डिपो स्तर पर इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हो सका है। मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद महिलाओं में योजना के लागू होने की उम्मीद जगी थी। मोरना बस डिपो के एआरएम रोहिताश कुमार ने बताया शासनादेश मिलने के बाद ही व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए परिचालकों को भी निर्देश दिए जाने हैं। ऐसे में बुधवार की मध्यरात्रि से योजना लागू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, शासनादेश मिलने तक इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार के फैसले के बाद 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं जीवनभर प्रदेश की रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। ब्यूरो

-फोटो