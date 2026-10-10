Noida News: निशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रामीणों को कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय रहते बीमारी की पहचान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शनिवार को ग्रेटर नोएडा के घंघोला गांव स्थित सतराम बाबा मंदिर परिसर में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित किया गया। ‘जन-जन जागे, कैंसर भागे’ अभियान के तहत आयोजित शिविर में लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य जांचों और बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। शिविर में रक्तचाप, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, मुंह के कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से स्वास्थ्य परामर्श, आवश्यक दवाओं और सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया। आयोजक विपिन भाटी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की समय पर पहचान के महत्व को समझाना है।