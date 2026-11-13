Noida News: शिक्षकों के लिए जारी किए चार डिजिटल गाइड वीडियो

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय ने शिक्षकों के लिए चार गाइड वीडियो जारी किए हैं। इनके माध्यम से शिक्षकों को स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल पुस्तकालय और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल (आईएफपी) के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो विभागीय यूट्यूब चैनल निपुण भारत उत्तर प्रदेश पर उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को वीडियो देखने और विद्यालयों में उपलब्ध डिजिटल संसाधनों का नियमित रूप से कक्षा शिक्षण में इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए), खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ), राज्य संदर्भ समूह (एसआरजी) और अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) को शिक्षकों तक इन वीडियो की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वीडियो में स्मार्ट क्लास की सुविधाओं और उनके इस्तेमाल, आईसीटी लैब के माध्यम से पढ़ाई कराने, डिजिटल पुस्तकालय से विद्यार्थियों को अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराने और आईएफपी पैनल के प्रभावी उपयोग के बारे में बताया गया है।शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यालयों में आईसीटी संसाधन उपलब्ध हैं, वहां इनका रोजाना शिक्षण कार्य में इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए डिजिटल संसाधनों के उपयोग की निगरानी और समीक्षा विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से की जाएगी। अधिकारियों को शिक्षकों तक वीडियो की जानकारी पहुंचाने और उनके उपयोग को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है।इस पहल का उद्देश्य परिषदीय विद्यालयों में तकनीक आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना है। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही कक्षा शिक्षण को अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।