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Noida News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स में खेलेंगे चार खिलाड़ी

Mon, 02 Nov 2026 07:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:36 PM IST
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Four athletes will compete in the national athletics championships
नोएडा (संवाद)। गाजियाबाद में विद्या भारती का 37वां अखिल भारतीय खेलकूद समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें नोएडा के चार खिलाड़ी एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में देशभर से करीब एक हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें 100, 200 और 400 मीटर दौड़, बाधा दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक और भाला फेंक जैसी स्पर्धाएं होंगी। नोएडा के खिलाड़ियों का चयन हरिद्वार में 23 से 26 अक्तूबर तक आयोजित 37वीं क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के आधार पर हुआ है। विद्यालय परिवार ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।
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