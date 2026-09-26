Noida News: सेक्टर-92 में 5.55 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास

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नोएडा। सेक्टर-92 में 5.55 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। नोएडा विधायक पंकज सिंह ने शनिवार को सामुदायिक केंद्र में परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों की समस्याएं व सुझाव सुने। मौजूद प्राधिकरण अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। शिलान्यास किए गए कार्यों में सामुदायिक केंद्र का अनुरक्षण और सुंदरीकरण, सेक्टर की सड़कों पर बिटुमिनस कंक्रीट का काम और पार्क के पास नए शौचालय का निर्माण शामिल है। विधायक ने कहा कि सेक्टरवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा कराने का आश्वासन दिया।

माई सिटी रिपोर्टर