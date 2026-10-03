दिल्ली के ध्यानार्थ : कार से शराब बेच रहा दिल्ली का आरोपी गिरफ्तार

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने कार से शराब बेचने के आरोप में दिल्ली निवासी 49 वर्षीय अजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अंग्रेजी शराब और बीयर के छह कार्टून, बिक्री से मिले करीब 10 हजार रुपये और कार बरामद की। थाना प्रभारी डीपी शुक्ला के अनुसार, दो अक्तूबर को गांधी जयंती के कारण शराब के ठेके बंद थे। सूचना मिली कि दिल्ली नंबर की कार में एक व्यक्ति शराब लेकर घूम रहा है और निर्धारित कीमत से करीब दो गुने दाम पर बेच रहा है। पुलिस ने महर्षि आश्रम के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी में शराब और नकदी बरामद हुई।

-गांधी जयंती पर ठेके बंद होने का उठाया फायदा, दो गुने दाम पर बेच रहा था शराब