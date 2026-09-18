Noida News: 15वीं मंजिल पर लिफ्ट में फंसे पांच लोग, बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित ला रेसिडेंसिया सोसाइटी के टावर-1 में शनिवार को लिफ्ट अचानक 15वीं मंजिल पर बंद हो गई। इसमें पांच लोग फंस गए, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं। निवासियों का आरोप है कि लिफ्ट का इमरजेंसी अलार्म और फोन भी काम नहीं कर रहा था।निवासी सुमिल जलोटा ने बताया कि फंसे लोगों ने मेंटेनेंस हेल्पलाइन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद लोगों को खुद मेंटेनेंस कार्यालय जाना पड़ा। वहां से लिफ्ट ऑपरेटर को बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सुमिल के अनुसार संबंधित लिफ्ट पिछले दो दिनों से लगातार खराब हो रही है। उनका आरोप है कि मेंटेनेंस टीम स्थायी समाधान के बजाय लिफ्ट को ठीक कर दोबारा चालू कर देती है। इससे दोबारा लोगों के फंसने का खतरा बना हुआ है। निवासियों ने लिफ्ट की तकनीकी जांच और इमरजेंसी सिस्टम दुरुस्त कराने की मांग की है। ब्यूरो