Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Fish found dead in Gaur City lake

Noida News: गौड़ सिटी की झील में मृत मिलीं मछलियां

Thu, 12 Nov 2026 08:51 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:51 PM IST
विज्ञापन
Fish found dead in Gaur City lake
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सिटी के लेक व्यू पार्क के तालाब में मरी मछलियां। स्रोत निवासी
फोटो
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौड़ सिटी-1 के झील वाले पार्क में बृहस्पतिवार सुबह बड़ी संख्या में मछलियां मृत मिलीं। घटना के बाद स्थानीय निवासियों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर मछलियों के मरने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें झील के पानी में कई मछलियां मृत अवस्था में दिखाई दे रही हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि झील में मछलियों के मरने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन प्रबंधन ने स्थायी समाधान नहीं किया। लोगों ने झील की नियमित सफाई और पानी की गुणवत्ता की जांच नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने पानी की जांच कराने, झील की सफाई और मछलियों की मौत के कारणों का पता लगाने की मांग की है। मत्स्य निरीक्षक हरि शंकर शर्मा ने बताया कि वह छुट्टी पर हैं और उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने जानकारी लेकर झील का निरीक्षण कराने के लिए टीम भेजने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed