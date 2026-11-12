Noida News: गौड़ सिटी की झील में मृत मिलीं मछलियां

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौड़ सिटी-1 के झील वाले पार्क में बृहस्पतिवार सुबह बड़ी संख्या में मछलियां मृत मिलीं। घटना के बाद स्थानीय निवासियों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर मछलियों के मरने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें झील के पानी में कई मछलियां मृत अवस्था में दिखाई दे रही हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि झील में मछलियों के मरने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन प्रबंधन ने स्थायी समाधान नहीं किया। लोगों ने झील की नियमित सफाई और पानी की गुणवत्ता की जांच नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने पानी की जांच कराने, झील की सफाई और मछलियों की मौत के कारणों का पता लगाने की मांग की है। मत्स्य निरीक्षक हरि शंकर शर्मा ने बताया कि वह छुट्टी पर हैं और उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने जानकारी लेकर झील का निरीक्षण कराने के लिए टीम भेजने की बात कही।

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