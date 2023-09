Noida Fire: नोएडा के ESI अस्पताल में आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम

दिल्ली से सटे नोएडा में एक बार फिर आग लगने की सूचना मिली है। नोएडा सेक्टर 24 में बने ईएसआईसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गईं। घटना स्थल पर दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh | Fire breaks out in ESIC Hospital building in Sector 24, Noida. Fire tenders are present at the spot.