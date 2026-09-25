Noida News: जली हुई बस में दोबारा लगी आग
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:56 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:56 PM IST
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यमुना सिटी।
यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे का शिकार हुई जली हुई बस में एक बार फिर आग भड़क उठी। आग सुबह से लेकर शाम तक जलती रही। हालांकि शाम करीब 4 बजे आग पर काबू पा लिया गया। दुर्घटनाग्रस्त बस के छत पर कुछ कपड़े, कार्ड और अन्य ज्वलनशील पदार्थ मौजूद थे। तेज धूप निकलते ही इनमें दोबारा आग सुलग उठी और बस फिर से धीरे-धीरे धधकने लगी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 10 मिनट के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। ब्यूरो
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यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे का शिकार हुई जली हुई बस में एक बार फिर आग भड़क उठी। आग सुबह से लेकर शाम तक जलती रही। हालांकि शाम करीब 4 बजे आग पर काबू पा लिया गया। दुर्घटनाग्रस्त बस के छत पर कुछ कपड़े, कार्ड और अन्य ज्वलनशील पदार्थ मौजूद थे। तेज धूप निकलते ही इनमें दोबारा आग सुलग उठी और बस फिर से धीरे-धीरे धधकने लगी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 10 मिनट के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। ब्यूरो