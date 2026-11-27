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दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर ट्रेन के कोच की छत पर बैठकर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को आरपीएफ ने पकड़ लिया। ट्रेन के दादरी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुलिस ने अलीगढ़ जिले के धौरी गांव निवासी बबलू को छत से उतारा। पूछताछ में उसने बताया कि कोच में जगह नहीं मिलने के कारण वह छत पर चढ़ गया था। इसके बाद आरपीएफ उसे कोतवाली ले गई, जहां रेलवे अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई।