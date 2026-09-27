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Noida News: डूब क्षेत्र में बिजली के लिए धरने पर बैठे किसान समेत 40 नामजद समेत 200 पर प्राथमिकी

Sun, 27 Sep 2026 09:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 09:21 PM IST
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FIR registered against 200 people
बिजली बहाली की मांग को लेकर सेक्टर 123 में भारतीय किसान परिषद के बैनर तले प्रदर्शन करते डूब क्ष
- यातायात बाधित करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। डूब क्षेत्र में बिजली की मांग को लेकर धरने पर बैठे 40 नामजद समेत 200 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के अंतर्गत पर्थला फ्लाईओवर के पास रोड के किनारे डूब क्षेत्र में नए विद्युत कनेक्शन दिलाने की मांग को लेकर 6 सितंबर से भारतीय किसान परिषद की ओर से धरना प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि इस दौरान लाउडस्पीकर पर भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे और सड़क जाम किया जा रहा था। जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी।
पर्थला चौकी प्रभारी अंकित शर्मा ने आरोप लगाया कि 13 सितंबर को बिना अनुमति के सड़क जाम करने से आवागमन बाधित हुआ। इसके साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इससे वहां अफरातफरी का माहौल बन गया और भगदड़ मच गई। इस दौरान वहां तैनात पुलिस बल के साथ मारपीट और धक्का मुक्की भी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और अधिकारियों ने प्रयास किया। आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट की।
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इनके नाम दर्ज हुई प्राथमिकी
प्राथमिकी में सुखबीर खलीफा के अलावा उदल यादव, जतन यादव, जयवीर यादव, कुंवरपाल प्रधान, सोनू, बबली शर्मा, विनय पांडेय, विकास झा, रेनू देवी, अनुसूइया तिवारी, विभूति भूषण मिश्रा, पूजा गुप्ता, रामदीन यादव, आशादेवी, आशा गौतम, वर्षा, मुन्नी, मीरा, राजेंद्र कश्यप समेत 40 लोगों को नामजद किया गया है। इनके अलावा करीब 200 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
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कोट
चौकी प्रभारी की शिकायत के आधार पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिहाज से प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। -मनीषा सिंह, एडीसीपी
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