Noida News: नशे में ट्रक चला रहा था ड्राइवर, कार समेत कई राहगीरों को मारी थी टक्कर

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यमुना एक्सप्रेस-वे पर रविवार रात हआ था भीषण हादसा, दिल्ली लौट रहे पिता-पुत्र समेत 4 लोगों की हुई थी मौतमाई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई है। ट्रक चालक नशे में ट्रक चला रहा था। शराब के अलावा उसने अन्य तरह के नशे भी कर रखे थे, जिसके कारण वह नियंत्रण खो बैठा था। डिवाइडर व बैरियर तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा पहुंचा। जिसके कारण उसने दूसरी लेन पर जा रही बलेनो कार समेत कई वाहनों को टक्कर मारी थी। हादसे में कार सवार पिता-पुत्र समेत चार लोगों की मौत हो गई थी।एक्सप्रेसवे के साबौता कट 36 किलोमीटर इंटरचेंज के पास रविवार देर रात सड़क हादसा हुआ था। इसमें नोएडा से आगरा की ओर जा रहा राजस्थान नंबर का ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ पहुंच गया था और आगरा से नोएडा की ओर जा रही बलेनो कार को टक्कर मारी थी। इसमें दिल्ली के नया बाजार निवासी हाई कोर्ट के अधिवक्ता रितेश पांडेय, उनके पुत्र अभिसार पांडेय, उनके पारिवारिक मित्र महाराजगंज निवासी विकास गुप्ता उर्फ विक्की और मूल रूप से राजस्थान के धौलपुर निवासी चालक विजय की मौत हो गई थी। चालक इतना नशे में था कि हादसे के बाद वह भाग नहीं सका। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसके नशे में होने की बात सामने आई। जिसके बाद आरोपी चालक मथुरा निवासी दिनेश का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। वहीं सोमवार को पुलिस ने चालक को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है।