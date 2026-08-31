Noida News: दो दिवसीय जी-20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर मंथन
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:17 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:17 PM IST
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यमुना सिटी। गलगोटिया विश्वविद्यालय में दो दिवसीय जी-20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ‘एक विश्व, साझा भविष्य’ विषय पर हुए सम्मेलन में देशभर से 72 छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जी-20, आईएमएफ, यूएनएससी और अन्य बैठकों में वैश्विक ऋण, जलवायु वित्त, हरित ऊर्जा और यूएनएससी सुधारों पर चर्चा हुई। डेनमार्क, अंगोला और जापान को बेस्ट डेलीगेट पुरस्कार मिले। ब्यूरो
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