युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत : अनिल
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:05 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:05 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में सोमवार को ‘राष्ट्रीय निर्माण में युवाओं की भूमिका’ विषय पर संवाद कार्यक्रम हुआ। आरएसएस के प्रांतीय प्रचारक अनिल ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। इस दौरान डॉ. नितिन अग्रवाल समेत कॉलेज के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। ब्यूरो
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