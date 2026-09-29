Noida News: शेल कंपनियों के जरिए चीन भेजे 11 करोड़, एसटीएफ ने दिल्ली से आरोपी दबोचा

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-भारत में अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई का साथी है आरोपी-आरोपी के कब्जे से 8.20 लाख रुपये, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड और फर्म के दस्तावेज बरामदमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) नोएडा यूनिट ने भारत में अवैध रूप से रहकर कई शेल कंपनियां बनाने और हवाला के जरिए भारतीय मुद्रा विदेश भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बालोतरा राजस्थान निवासी गणपत लाल राजपुरोहित (30) के रूप में हुई हुई है। एसटीएफ को आरोपी के पास से 8.20 लाख रुपये भारतीय मुद्रा, 100 अमेरिकी डॉलर, 100 थाई बाट, 36 चीनी युआन, एक वीजा आवेदन फॉर्म, एक अतिरिक्त पासपोर्ट आदि सामान बरामद किया है। आरोपी थाना फेज-2 नोएडा में दर्ज एक मुकदमे में वांछित था।एसटीएफ नोएडा के अपर पुलिस अधीक्षक राज कुमार मिश्र का कहना है कि आरोपी ने दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच प्रथमदृष्टया 11 करोड़ रुपये से अधिक की रकम अवैध रूप से चीन भेजी है। मामले में अब तक कुल चार आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। सोमवार को टीम ने दिल्ली के करोल बाग इलाके में दबिश देकर गणपत लाल को पकड़ा है।